La versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered è stata recentemente rilasciata e, durante l’analisi dei file, sono stati scoperti riferimenti a un “PlayStation PC Launcher”. Sebbene nulla sia definito in questo momento, potrebbe implicare che Sony intenda rilasciare un launcher separato per PC in futuro.

Video Game Chronicle ha affermato in precedenza che Sony potrebbe introdurre e integrare la compatibilità con PlayStation Network nei suoi giochi per PC dopo aver verificato i file del PC e i riferimenti al PlayStation PC Launcher. La fonte ha confermato la presenza di “PSNAccountLinked” e “PSNLinkingEntitlements” in Spider-Man Remastered. Afferma inoltre che i clienti potranno effettuare acquisti incrociati di giochi per PS5 e PC in futuro.

Sony ha già rilasciato alcuni giochi su PC

Al momento non è richiesto un account PlayStation Network quando si gioca su un PC. Inoltre, i dati di salvataggio da una console non possono essere trasferiti su un PC. Sebbene i risultati siano disponibili nelle versioni PC dei giochi PlayStation, non si sincronizzano con i trofei su PlayStation Network. Tutto questo potrebbe cambiare in futuro, rendendo le cose più facili per i clienti PlayStation e PC.

Negli ultimi anni, Sony è diventata più aperta, distribuendo alcuni dei suoi titoli esclusivi per console su PC. La concorrenza di aziende come Microsoft ha spinto l’azienda ad abbracciare una nuova strategia aziendale. Alcuni dei titoli PlayStation più apprezzati dell’azienda, come God of War, Days Gone e Horizon Zero Dawn, sono stati resi disponibili agli utenti di PC. Sony attualmente vende questi giochi attraverso negozi digitali, in particolare Steam ed Epic Games.

Spider-Man è stato rilasciato per la prima volta su PlayStation 4 nel 2018. Due anni dopo, Marvel’s Spider-Man Remastered è stato rilasciato su PlayStation 5. Il gioco ha venduto oltre 30 milioni di unità dalla sua uscita e, sebbene Sony stia generando molti soldi, attualmente condivide parte di quel profitto con fornitori di distribuzione di PC come Steam (30%) ed Epic Games (12%). Sarà interessante osservare i progressi di Sony, poiché è indubbio che la distribuzione dei suoi titoli su PC abbia un enorme potenziale monetario.