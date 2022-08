Lo scorso 12 agosto 2022 ha debuttato ufficialmente su Netflix la terza stagione di Non ho mai, ma già da tempo avevamo avuto la conferma ufficiale da parte dell’azienda della quarta e ultima stagione. Una stagione che vedrà dunque concludersi le vicende della protagonista Devi, interpretata dall’attrice Maitreyi Ramakrishnan, alle prese con l’ultimo anno di liceo prima di andare al college.

Soltanto pochi giorni fa è arrivata ufficialmente sulla nota piattaforma di streaming Netflix della serie tv Non ho mai 3 ma, come già accennato, già da diverso tempo era stato confermato l’arrivo anche della quarta stagione. Il debutto di quest’ultima sembra essere fissato per il prossimo anno, ovvero durante il 2023, mentre le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Come è naturale che sia, la quarta sarà anche l’ultima stagione di Non ho mai. Al finale della terza stagione, infatti, troviamo Devi con i suoi amici che hanno appena terminato il penultimo anno del liceo. La prossima stagione si incentrerà quindi sul futuro dei protagonisti e sulle loro scelte riguardo al college.

Continueranno poi sicuramente anche le vicende amorose della protagonista Devi, interpretata dall’attrice Maitreyi Ramakrishnan. Al termine della terza stagione, abbiamo visto come Paxton sia ormai un capitolo chiuso dato che partirà anche per il college. Diversa invece la situazione con l’amico Ben, situazione che ora diventerà più intima ma anche più complicata. La terza stagione si è infatti conclusa con Devi che si è recata da Ben per trascorrere la notte insieme. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo qui di seguito il trailer ufficiale della terza stagione.