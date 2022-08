Spider-Man Remastered è un’esperienza per giocatore singolo, così come il suo seguito Spider-Man: Miles Morales, che uscirà presto su PC. Tuttavia, il materiale scoperto nel file eseguibile della versione PC suggerisce che lo sviluppatore Insomniac Games ha flirtato con l’idea del multiplayer nel suo gioco di supereroi open world.

DniweTamp, un utente di Twitter, ha fatto la scoperta pubblicando due foto di righe di testo apparentemente tratte dall’eseguibile del gioco. Un grafico si riferisce alla frase “Superior Spider-Man”, che può riferirsi a Peter Parker o Miles Morales. Altre righe menzionano squadre rossonere, che, insieme alla frase “Superior Spider-Man”, suggeriscono che Insomniac stava lavorando a un elemento multiplayer competitivo per il loro gioco.

Insomniac Games non ha rilasciato nessun aggiornamento ancora

Non è tutto. Un altro screenshot mostra quelle che sembrano essere note di sviluppo nel codice, che dicono: “Se impostato e in modalità cooperativa, il personaggio 2 visualizzerà questo testo”. Ciò suggerisce che Insomniac stava anche lavorando a una funzione cooperativa per Spidey, consentendo ai giocatori di unirsi e combattere insieme i teppisti in tutta New York.

In termini di legittimità delle fotografie, il sito web di notizie sui giochi VGC ha notato nel proprio articolo di aver “controllato il contenuto di questi file, confermando alcuni componenti”. Di conseguenza, i file sembrano autentici.

La spiegazione più plausibile per questi indizi multiplayer è che Insomniac ha esplorato la funzionalità multiplayer per Spider-Man ma ha deciso di eliminarla, o per ridurre la portata del progetto o perché lo studio non è riuscito a far funzionare correttamente il multiplayer. Tuttavia, è plausibile che questo sia un banco di prova per il multiplayer in Marvel’s Spider-Man 2. Secondo Insomniac, il sequel sarà la “più grande avventura epica per giocatore singolo di Peter e Miles”. Tuttavia, il gioco presenterà entrambi gli Spidey nella campagna e consentire il gioco cooperativo sarebbe un ottimo aggancio per un sequel.