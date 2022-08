Un recente rapporto ha fornito dettagli sui nuovi smartphone Redmi, inclusa la quantità di spazio di archiviazione disponibile, le opzioni di colore e il prezzo. Ora, una nuova fuga di notizie da una nota fonte rivela che lo Xiaomi 12T Pro di fascia alta verrà lanciato a livello globale come una versione rinominata del Redmi K50 Ultra che è stato rilasciato solo pochi giorni fa.

Secondo le informazioni fornite dal tipster Kacper Skryzper, il prossimo Xiaomi 12T Pro è stato trovato nell’elenco dei dispositivi supportati da Google Play. Il numero di modello 22081212 e il nome in codice “diting” sono stati assegnati al dispositivo nell’elenco. Secondo le informazioni fornite dal tipster, lo Xiaomi 12T Pro farà il suo debutto sui mercati globali come un Redmi K50 Ultra ribattezzato.

Redmi K50 Ultra si prepara al debutto

Per chi non lo sapesse, il Redmi K50 Ultra è stato recentemente rilasciato insieme allo smartphone Xiaomi Mix Fold 2. Il display dello smartphone misura 6,67 pollici e utilizza la tecnologia AMOLED. Ha una risoluzione di 1.5K, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto per Dolby Vision. Ha un processore Snapdragon 8+ Gen 1 all’avanguardia che è combinato con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS3.1 a sua disposizione.

Un sensore principale con 108 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel sono inclusi nella configurazione della tripla fotocamera posteriore del Redmi K50 Ultra. Sfoggia una fotocamera frontale con una risoluzione di 20 megapixel per scattare selfie ed effettuare videochiamate. Il dispositivo ha una batteria con una capacità di 5000 mAh e consente una ricarica rapida a 120 watt.

Se le informazioni fornite dal tipster risultassero accurate, lo Xiaomi 12T Pro conterrà quasi sicuramente le stesse specifiche di quelle sopra descritte. Si prevede che la sola configurazione dello Xiaomi 12T Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costerebbe 849 euro. Si prevede che il dispositivo uscirà ad ottobre insieme allo Xiaomi 12T.