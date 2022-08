Un volantino tanto interessante era da tempo che lo stavamo aspettando, in questi giorni Mediaworld ha rinnovato la propria campagna promozionale, promettendo per tutti un risparmio ben superiore alle aspettative.

La soluzione che troverete elencata nell’articolo, è da considerarsi attiva praticamente ovunque, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà nei negozi fisici, come anche direttamente online sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti possono essere spediti presso il domicilio, anche se potrebbe essere richiesto il pagamento di un piccolo contributo.

MediaWorld: prezzi concorrenziali con questo volantino

Il quantitativo di prodotti in promozione da Mediaworld è assolutamente elevato, gli smartphone tuttavia sono in versione ridotta, poiché sono relativamente pochi i dispositivi su cui è possibile fare affidamento nel periodo.

La maggior parte sono modelli economici, in vendita a non più di 300 euro, e vanno effettivamente a coinvolgere Galaxy A13, Galaxy A53, Oppo A96, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi 10C, Realme C30, TCL 306, Redmi Note 11S e similari.

Nel momento in cui si volessero spendere cifre decisamente superiori, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo si aggira sui 1099 euro, come anche su Apple iPhone 11, disponibile a 535 euro, senza però dimenticarsi dell’accoppiata Oppo Reno6, in vendita a 399 euro, ed anche Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo non va oltre i 419 euro.

Tutti gli sconti elencati sono da considerarsi disponibili a prescindere dalla provenienza geografica.