Unieuro è letteralmente impazzita, in questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare un volantino veramente assurdo, corredato da prezzi bassissimi tra cui è possibile scegliere, nell’ottica di risparmiare sempre il più possibile.

Ogni acquisto, lo ricordiamo, è possibile completarlo in ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli territoriali, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove si trovano anche le condizioni ideali per ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio (sarà necessario spendere più di 49 euro).

Unieuro: che offerte assurde per tutti

Unieuro si prende gioco delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con un volantino pieno zeppo di occasioni molto speciali, se non praticamente uniche nel proprio genere. I prezzi sono più bassi del normale anche sull’acquisto, ad esempio, di un top di gamma, quale potrebbe effettivamente essere il Galaxy S22; il prodotto in questione viene proposto nel periodo a 769 euro, una cifra di assoluto rispetto da non perdere assolutamente di vista.

Nel momento in cui, invece, si volesse acquistare un prodotto di casa Apple, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su iPhone 11, un dispositivo decisamente economico, anche se non proprio recentissimo, data la commercializzazione ormai da due anni. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde infatti a 549 euro, una cifra decisamente inferiore alle aspettative.

Sempre nel medesimo volantino si trovano poi altri prodotti in offerta, quali possono essere Redmi Note 11S, Honor X8, Motorola Moto G21, Redmi Note 11, Honor X7 e Redmi Note 11 Pro, tutti proposti a meno di 300 euro di spesa.