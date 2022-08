Oggi vi veniamo in soccorso con un metodo infallibile che vi permette di nascondere messaggi WhatsApp o qualsiasi applicazione al vostro partner ed amici!

Privacy totale con questo metodo! Terrai i tuoi segreti lontani da occhi indiscreti

Quante volte hai avuto la necessità di custodire qualche preziosa informazione sul tuo smartphone? Se stai leggendo questo articolo probabilmente hai la necessità di tenere la tua privacy lontana da occhi indiscreti.

Quante volte ti sarà capitato di lasciare il cellulare incustodito al bar mentre facevi l’aperitivo con gli amici? Hai avuto la necessità di spostarti qualche attimo e al tuo ritorno hai trovato tra gli ordini di Amazon due Rolly e un Audemars, pagati con la tua carta allegata. Che amici simpatici!

I casi non si limitano alle sole Apps di shopping che vorresti nascondere ma si può fare molto di più! Con questo metodo potrai nascondere i profili social segreti e i messaggi di WhatsApp e Telegram!

Può succedere che mentre sei a tavola con il/la tuo/tua partner, arrivi un messaggino da parte di Jessico Calcetto, una situazione piuttosto scomoda! Per non parlare dei bellissimi esperimenti sociali che si fanno sulle spiagge italiane, dove vi viene chiesto sotto le telecamere di scambiare il telefono con la vostra dolce metà! E qui chi usa il trucco della chat archiviate non ha scampo.

Ma questo metodo che stiamo per mostrarti non serve solo a nascondere le malefatte ma anche documenti o informazioni di lavoro importanti che meritano la giusta attenzione, quindi non solo i WhatsApp della segreteria o del segretario neo assunti!

Aprendo le impostazioni sui telefoni Android, potete scorrere fino alla sezione privacy. Qui trovate la voce ‘Nascondi App’. Una volta fatto tap sopra vi verrà chiesto di creare un codice numerico di sicurezza e selezionare le app da nascondere! Dopo aver selezionato i social segreti, il profilo clone di WhatsApp, Telegram e Tinder, questi spariranno dalla home, dal menu e persino dalle impostazioni e tutte le notifiche relative saranno disabilitate.

Per accedere a queste app successivamente, occorre aprire il dialer telefono per comporre i numeri da chiamare, digitare # codice segreto # e si aprirà la cartella con le app nascoste.

Con questa soluzione potrai essere certo di tenere i tuoi segreti al sicuro, anche se la verità è sempre la soluzione migliore!

(PS: Ci dispiace non funziona con Only Fans, perché non è un app ma un link web del browser).