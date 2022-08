Tantissime novità sono legate al mondo di WhatsApp, lo stesso CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha infatti annunciato che “sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy, che miglioreranno l’esperienza di tutti gli utenti, nascondendo il più possibile informazioni sensibili”.

La lotta tra WhatsApp e Telegram continua, con la seconda applicazione di messaggistica istantanea in netto vantaggio in termini di attenzione alla privacy, proprio perché la prima spesso è stata “accusata” di condividere i dati con Facebook e di non prestare la giusta attenzione ai messaggi scambiati dagli utenti.

Meta vuole “creare nuovi modi per proteggere i nostri messaggi, mantenendoli privati e sicuri, alla stessa stregua delle conversazioni di persona”, per questo motivo sono in arrivo importanti novità, scopriamole subito assieme.

WhatsApp: quali sono le novità in arrivo

Ecco l’elenco che stavate aspettando, queste sono tutte le novità che verranno implementate a breve: