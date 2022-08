Al suo più recente evento Unpacked, Samsung ha annunciato i nuovi pieghevoli Galaxy serie Z e il Galaxy Watch 5. Oltre a conoscere tutto il nuovo hardware, abbiamo anche appreso del software che alimenta questi dispositivi. Questo copre non solo ciò che verranno forniti, ma anche le cose in lavorazione e Google è stato felice di aiutare, discutendo i piani per portare la navigazione di Maps offline e un nuovo Play Store su Wear OS.

I nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro di Samsung eseguono la nuova skin One UI Watch 4.5 su Wear OS 3.5. Sebbene Samsung lavori duramente per migliorare l’esperienza sui propri dispositivi, il Play Store sui suoi orologi rimane semplice come qualsiasi altro, con etichette di testo grigie per la navigazione. Ma non sarà così a lungo, poiché Google ha annunciato che l’esperienza dell’orologio da polso sarà rinnovata entro la fine dell’anno, con aree per app di tendenza e consigli personalizzati.

Wear OS di Google si aggiorna

Potremmo anche aspettarci un aggiornamento grafico, con nuovi vivaci elementi di menu che danno vita all’interfaccia utente. L’esperienza di navigazione di Google Maps su Wear OS ha anche acquisito la possibilità di operare senza una connessione attiva al telefono. Sembra l’ideale per le occasioni in cui preferisci lasciare il telefono a casa ma vuoi comunque esplorare il posto in cui ti trovi. Questa funzionalità, come il Play Store migliorato, dovrebbe arrivare più tardi nel 2022.

Infine, Wear OS dovrebbe ottenere alcune nuove opzioni multimediali entro la fine dell’anno, con il supporto per SoundCloud e Deezer che dovrebbe emergere con il supporto offline. Sebbene questa notizia faccia parte delle versioni più recenti di Samsung, i prossimi aggiornamenti dovrebbero rendere Wear OS migliore per tutti coloro che hanno orologi compatibili, non solo Samsung e i suoi clienti.