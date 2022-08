Train Sim World 3 sarà disponibile nella libreria del gioco digitale il primo giorno. Il popolare titolo di simulazione del treno sarà disponibile gratuitamente su Xbox One, Xbox Series X|S e PC con Game Pass il 6 settembre.

Train Sim World 3, il sequel di Train Sim World 2 del 2020, promette ‘un’immersione più profonda che mai’. Il gioco includerà ‘cieli volumetrici che modificano l’atmosfera di ciascuna delle rotte’, nuovi treni e nuovi percorsi, secondo il post sul blog di Xbox che annuncia il rilascio. Kassel-Wurzburg (il percorso più lungo mai creato per Train Sim World), Cajon Pass, Spirit of Steam e una versione ingrandita di Southeastern High Speed ​​sono tra questi binari. La serie sta inoltre lanciando una nuova struttura di addestramento per assistere i giocatori che non conoscono il genere della simulazione del treno.

Xbox Game Pass accoglierà Train Sim World 3 al Day One

‘Ci sentiamo fortemente di condividere il nostro amore per i treni con tutti’, ha dichiarato Xbox nel comunicato. ‘Avere questo nuovo processo di ‘onboarding’ aiuterà davvero i nuovi giocatori a godersi i vari tipi di locomotive disponibili’.

Train Sim World 3 sta anche enfatizzando la possibilità per i giocatori di personalizzare il loro viaggio in locomotiva. Con lo Scenario Planner e il Livery Designer, i giocatori possono ora costruire e creare la propria avventura personalizzata. Dopo aver progettato i tuoi treni, puoi utilizzare l’opzione Off the Rails del gioco per testarli su qualsiasi percorso. Infine, i giocatori potranno condividere i loro lavori attraverso il Creators Club, che è uscito ufficialmente dalla beta.

Coloro che hanno giocato a Train Sim World 2 sono fortunati, perché Xbox ha annunciato che la tua collezione di Train Sim World 2 sarà trasferita alla new entry il primo giorno. Inoltre, tutte le rotte di Train Sim World 2 possono aspettarsi che il sistema meteorologico dinamico venga implementato sui loro itinerari.