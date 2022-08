Nel mese di ottobre Google rilascerà la nuova serie di top di gamma Pixel 7, ma non solo. Entro la fine di quest’anno il colosso potrebbe essere già pronto per il lancio di un vero e proprio top di gamma che segnerà l’inserimento del colosso nel settore degli smartphone pieghevoli.

Secondo alcune voci, infatti, Google avrebbe già dato il via alla produzione del suo Pixel Fold (o Notepad) così da poter procedere con il lancio ufficiale prima del 2023.

Google Pixel Fold: via alla produzione, il lancio si avvicina!

Dopo un iniziale diffondersi di indiscrezioni sul pieghevole Google è calato un silenzio davvero misterioso che ha lasciato ipotizzare il peggio.

Google ha più volte accantonato il progetto per far spazio ad altri dispositivi, pur riprendendo di tanto in tanto la messa a punto dello smartphone. Soltanto nelle ultime settimane, però, è emersa voce per la quale il Google Pixel Fold sarebbe di nuovo in cantiere.

Negli ultimi giorni, grazie a Digital Chat Station, è trapelata un’informazione molto allettante, secondo la quale Google avrebbe già dato il via alla produzione di massa del suo smartphone pieghevole. Il Pixel Fold di Google potrebbe quindi arrivare sul mercato insieme al Pixel 7 e 7 Pro.

Entro la fine dell’anno il colosso di Mountain View potrebbe sferrare un duro colpo contro Samsung che, in questo momento, sta annunciando al suo pubblico proprio i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Le caratteristiche del pieghevole Google sono tutte da scoprire. È probabile il ricorso alla ceramica per la realizzazione del dispositivo e la presenza di un sensore fotografico da 50 megapixel.