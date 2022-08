Il lancio dei top di gamma Pixel 6 e 6 Pro ha segnato un aggiornamento davvero rivoluzionario del design degli smartphone Google. L’azienda ha introdotto novità decisamente interessanti che continueranno a distinguere anche i dispositivi della serie Pixel 7. In futuro le novità potrebbero essere ancora più rilevanti, secondo alcune voci infatti il colosso sfrutterà un materiale del tutto nuovo per i suoi smartphone.

Google: in futuro gli smartphone saranno in ceramica!

In futuro Google potrebbe far ricorso alla ceramica per la creazione dei suoi smartphone. Digital Chat Station ha recentemente affermato che il materiale, mai utilizzato fino ad ora dal colosso, potrebbe distinguere uno dei top di gamma in arrivo il prossimo anno.

La fonte ritiene che si tratterà di uno smartphone in ceramica dotato di una fotocamera frontale da 50 megapixel inserita in un foro centrale e di un sensore Sony IMX787 da 64 megapixel.

Lo smartphone in questione, tenendo conto di quanto emerso, sfiderà Samsung e i suoi Galaxy S22. Google, quindi, potrebbe rilasciare il nuovo dispositivo entro i primi mesi del prossimo anno.

Non è ancora chiaro quale sarà lo smartphone in questione ma tra i dispositivi attesi e in arrivo entro il 2022 vi sono il Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Molto probabilmente, inoltre, arriverà anche un Pixel Fold o NotePad: il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

Su quest’ultimo dispositivo le informazioni scarseggiano e la produzione, avviata in precedenza dall’azienda, sembrerebbe aver subito un lungo periodo di pausa. Soltanto nelle ultime settimane sono emerse nuove informazioni secondo le quali Google potrebbe essere nuovamente impegnata nella sua realizzazione.