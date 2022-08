Google Foto ha introdotto una nuova opzione ‘Camouflage’ come parte della funzione Gomma magica con il debutto di Pixel 6a e questa funzione è ora accessibile anche per Pixel 6 e 6 Pro.

Per iniziare, apri Google Foto, modifica una foto, quindi fai clic sull’opzione ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra dello schermo. Una volta che Magic Eraser è attivo e funzionante, vedrai che c’è una nuova opzione etichettata ‘Camouflage’ accanto a quella etichettata ‘Cancella’. Se il tuo Pixel non consiglia suggerimenti su cosa eliminare, puoi annullare (o ripetere) rapidamente le modifiche. Al termine, verrà archiviata una copia dell’immagine modificata.

Funzionerà su qualsiasi immagine sul tuo Pixel 6, 6 Pro o 6a con Tensor, inclusi screenshot e altri download. ‘I colori dell’oggetto e l’ombreggiatura si fondono naturalmente’, come dice Google, è una caratteristica che l’azienda sottolinea. Gli effetti non sono sempre immediatamente evidenti. È possibile che la funzione Elimina venga utilizzata più frequentemente, ma il Camuffamento è ancora un’arma utile da avere nel tuo arsenale.

Inizialmente, l’azienda ha anticipato che la funzione Magic Eraser Camouflage sarà accessibile sulla serie Pixel 6 a partire dalla fine di luglio. Questo lancio ha richiesto un po’ più di tempo del previsto, ma ad oggi possiamo vederlo su tutti gli smartphone Pixel 6 e 6 Pro che abbiamo controllato in tutto il mondo.

Nonostante il fatto che anche la versione 6.1.0 di Google Foto per Android sia ampiamente disponibile oggi, questo aggiornamento è stato effettuato solo sul lato server.