Il prossimo grande evento di Samsung è il Galaxy Unpacked che si terrà nelle prossime ore. Infatti, l’appuntamento è già fissato per il 10 agosto 2022 e si preannuncia una conferenza assolutamente da non perdere.

L’avvio del Galaxy Unpacked è previsto a partire dalle 15:00 ora italiana e permetterà di mostrare al mondo alcuni dei device più attesi del produttore coreano. Tra i dispositivi che certamente verranno presentati troviamo la nuova generazione di smartphone pieghevoli.

I Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 saranno i protagonisti assoluti della giornata ma non saranno gli unici device a fare bella mostra di se. Al loro fianco ci aspettiamo anche il debutto della nuova generazione di smartwatch Galaxy Watch 5.

L’evento Samsung Galaxy Unpacked è ormai dietro l’angolo e durante la presentazione saranno lanciati tanti nuovi device molto attesi dagli utenti

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, quindi tutti i curiosi potranno partecipare al keynote per rimanere aggiornati sulle novità in arrivo. Sarà possibile seguire la conferenza sul sito ufficiale del produttore oppure collegandosi su YouTube.

Nonostante sia certa la presenza dei device foldable di Samsung, al momento le caratteristiche tecniche dei due dispositivi sono ancora avvolte dal mistero. Anche le informazioni sulla famiglia di smartwatch sono molto limitate.

Questa situazione non fa che aumentare l’attesa verso l’evento Galaxy Unpacked per poter scoprire tutti i segreti della nuova generazione di device. Ricordiamo che l’appuntamento è fissato per il 10 agosto alle ore 15:00 e la diretta streaming sarà accessibile a tutti gli appassionati del marchio Samsung e non solo.