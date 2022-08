Come ben saprete domani è il gran giorno per il colosso sud coreano Samsung, terrà infatti il proprio evento unpacked dove presenterà anche i nuovi pieghevoli.

A proposito di pieghevoli, il colosso è riuscito ad ampliare la batteria del nuovo Galaxy Z Flip 4, scopriamo insieme in che modo.

Samsung Galaxy Z Flip 4: batteria più grande del predecessore

Dopo i recenti leak che hanno visto protagonisti i due pieghevoli che sta per lanciare Samsung sul mercato, i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, arrivano ulteriori dettagli sul modello più economico. Da Twitter sono infatti trapelate importanti conferme in merito alla batteria di Galaxy Z Flip 4. Nelle scorse settimane abbiamo parlato dei vari rumor che indicavano una batteria maggiorata per Z Flip 4, rispetto al predecessore Galaxy Z Flip 3 che conosciamo ampiamente.

Quanto appena emerso conferma che il nuovo Flip 4 avrà una batteria di capacità pari a 3.700 mAh, più grande rispetto ai 3.300 mAh del predecessore. Il tutto senza aver incrementato le dimensioni del dispositivo. Come è riuscita Samsung a fare questa magia? Samsung ha ridotto la dimensione della cerniera, quella che permette al display dello smartphone di piegarsi sul suo asse orizzontale.

La cerniera è stata ridotta esattamente di 6 mm. Questo ha permesso di integrare nel dispositivo una batteria di capacità del 12% più ampia rispetto a quanto troviamo su Z Flip 3. L’incremento di batteria dovrebbe tradursi, in termini pratici, in circa 4 ulteriori ore di utilizzo quotidiano. Oltre a questi dettagli sono trapelate nuove informazioni in merito alla ricarica: in circa 30 minuti si dovrebbe riuscire a caricare il 50% della batteria, a patto di usare un caricatore con output almeno pari a 25W.