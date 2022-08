Presto non sarai più in grado di trasferire musica dal tuo computer a Fitbit Versa, Versa 2 o Ionic se possiedi uno di questi dispositivi. Fitbit ha annunciato l’interruzione della sua app Fitbit Connect, lasciandoti con solo due opzioni per scaricare musica sul tuo dispositivo: un abbonamento a pagamento a Pandora o Deezer.

Fitbit Connect è un’app complementare per Mac e Windows che ti consente di sincronizzare i dati di fitness tra dispositivi e trasferire musica su dispositivi Fitbit legacy. Fitbit ha gradualmente eliminato il programma a favore della sua app mobile e non lo promuove più nella sua pagina di configurazione.

Fitbit, niente più supporto per la sincronizzazione PC

Tuttavia, senza Connect, non puoi scaricare musica su Fitbit senza un abbonamento a pagamento a Pandora o Deezer. Fitbit nota sulla sua pagina di supporto che ‘potresti essere qualificato per una prova di 90 giorni’ di entrambi i servizi fino alla scadenza del periodo di prova.

Questo aggiornamento non riguarda i modelli Fitbit più recenti, poiché non includono la possibilità di trasmettere file tra il tuo PC e il dispositivo Fitbit (dispositivi come Versa 3 e Sense ti consentono già di scaricare musica solo tramite Deezer o Pandora). Se hai un Fitbit precedente con la capacità di archiviare musica, sarai comunque in grado di accedere ai file musicali sul device Fitbit in questo momento.

Molti utenti Fitbit utilizzano i propri dispositivi per controllare la musica che stanno ascoltando sul proprio smartphone, sia che stiano ascoltando musica in streaming da Spotify o ascoltando brani che hanno già scaricato. Tuttavia, avere accesso ai file musicali locali può essere utile se desideri ascoltare musica offline o utilizzare Fitbit senza lo smartphone.

Sebbene Fitbit non spieghi perché sta interrompendo Fitbit Connect, è probabile che non ci sia abbastanza domanda per mantenere attivo il servizio.