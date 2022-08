Il successo inaspettato di Joker, pellicola del 2019 diretta da Todd Phillips, non poteva passare inosservato. Il film segue le vicende di Arthur Fleck (interpretato da Joaquin Phoenix) nel suo percorso verso la follia e la conseguente trasformazione nell’omonimo villain.

L’arrivo di un sequel era quasi scontato e, in queste ore, è arrivata la conferma ufficiale che Joker 2 si farà. Tuttavia l’annuncio è arrivato in un modo molto particolare e i fan saranno contenti di conoscere tutte le novità ufficialmente confermate.

Entrando maggiormente nello specifico, il titolo si chiamerà Joker: Folie à Deux in quanto la storia si baserà sul rapporto tra il criminale e la sua amata Harley Quinn. A vestire i panni del nuovo personaggio ci sarà un’attrice veramente insospettabile. Come confermato con un post su Twitter, la nuova protagonista sarà Lady Gaga.

Joker tornerà al cinema con un nuovo film e questa volta ci sarà la sua folle amata Harley Quinn ad accompagnarlo in giro per Gotham City

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Il post che annuncia la pellicola conferma anche la data di uscita. Per vedere la coppia in azione sul grande schermo bisognerà attendere il 4 ottobre 2024. Non sappiamo se questa data indica il debutto globale o solo quello della versione americana, ma in ogni caso ci sarà da aspettare.

Stando a quanto dichiarato da Variety nelle scorse settimane, Joker: Folie à Deux potrebbe presentarsi come un film musical e la presenza di Lady Gaga non fa che sottolineare questa possibilità.

Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare. Sia il regista Todd Phillips che Joaquin Phoenix sperano di riuscire a replicare il successo della prima pellicola che è valso il Leone d’Oro al Venezia Film Festival e ben 11 nomination agli Oscar con due vittorie: Miglior attore a Joaquin Phoenix e Migliore colonna sonora a Hildur Guðnadóttir.