La nuova serie originale Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars sarà Andor. La storia ci permetterà di seguire l’evoluzione del personaggio omonimo fino a diventare uno dei Capitani più importanti per la Ribellione.

Infatti, la serie si preannuncia come un prequel di Rogue One: A Star Wars Story. La pellicola del 2016 ha seguito le gesta di un gruppo di Ribelli guidato proprio da Cassian Andor per recuperare i piani della Morte Nera e permettere la sconfitta dell’Impero.

Il nuovo trailer, disponibile su YouTube, mostra scene frenetiche, panoramiche e soprattutto tanta azione. Alcune immagini, inoltre, si soffermano su alcune vecchie conoscenze che certamente faranno felici gli appassionati. Inoltre, il video ci permette di conoscere la data di debutto della serie su Disney+.

Andror sarà rilasciata sulla piattaforma di streaming a partire dal 21 settembre. Per rendere questo appuntamento imperdibile per i fan di Star Wars, la premier sarà accompagnata dal debutto di tre episodi.

La stagione si articolerà su un totale di 12 episodi, scritti da Tony Gilroy, Dan Gilroy, Stephen Schiff e Beau Willimon. Dietro la cinepresa si alterneranno Toby Haynes, Susanna White e Benjamin Caron.

Ad impersonare Cassian Andor troveremo nuovamente Diego Luna. Nel cast inoltre, spiccano Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly che ricoprirà il ruolo di Mon Mothma. Nel trailer inoltre compare anche Forest Whitaker, interprete di Saw Guerrera in Rogue One: A Star Wars Story.