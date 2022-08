Il caldo e l’estate non fermano il debutto di tante nuove serie TV e film disponibili in streaming. I cataloghi dei vari Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ecc, sono in continua evoluzione per renderci questo periodo meno afoso.

Grazie all’impegno di JustWatch, possiamo scoprire quali sono stati i contenuti più apprezzati della scorsa settimana. Si tratta dei film e delle serie TV che hanno calamitato l’interesse del pubblico è che quindi vanno assolutamente visite.

Le TOP 10 dei film e delle serie TV più visti fanno riferimento al periodo compreso tra il 25 e il 31 luglio. I titoli tengono conto delle attività di visione su tutte le piattaforme di streaming attive in Italia.

Il team di JustWatch ha mostrato i nuovissimi 10 film e serie TV che fanno impazzire gli appassionati di streaming

TOP 10 – Film in streaming

The Grey Man Midsommar- Il villaggio dei dannati Spencer Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Spider-Man: Far from Home The Batman Possessor Uncut Il Talento di Mister C. House of Gucci Uncharted

TOP 10 – Serie TV in streaming

Paper Girls Stranger Things Game of Thrones – Il Trono di Spade Uncoupled This Is Us Better Call Saul I Soprano The Terror Only Murders in the Building Westworld – Dove tutto è concesso

La classifica dei 10 migliori film disponibili in streaming vede al vertice The Grey Man. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Mark Greaney. La storia segue le vicende di un mercenario reclutato dalla CIA che scopre i segreti della stessa agenzia. Questo lo renderà un bersaglio da eliminare e per questo dovrà darsi alla fuga.

Andando a guardare la classifica delle migliori Serie TV, in cima si posiziona Paper Girl. La serie è tratta dall’omonimo fumetto scritto da Brian K. Vaughan e illustrato da Cliff Chiang. La storia è incentrata quattro giovani ragazze che si ritrovano coinvolte in una serie di conflitti tra viaggiatori nel tempo.