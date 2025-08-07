Instagram cambia: arrivano i repost nel feed e una mappa in stile Snapchat

Instagram continua a trasformarsi. Due nuove funzionalità arriveranno a far parte della piattaforma di Meta, con la prima che riguarderà i repost nel feed, mentre la seconda attiverà una mappa interattiva come quella visibile sull’altra applicazione social, Snapchat.

Repost nel profilo: cambia il modo di condividere i contenuti

Fino a oggi, chi voleva condividere un post altrui doveva necessariamente passare per le Storie. Con la nuova funzione, invece, sarà possibile ripubblicare nel proprio feed i contenuti di altri account pubblici, siano essi Reel o post classici. Questi contenuti ricondivisi finiranno in una scheda dedicata, visibile accanto a quelle dei Reel e dei Tag.

Nella home degli utenti che seguono il profilo, i repost appariranno con l’immagine del profilo dell’autore che li ha rilanciati, accompagnata da un’icona con due frecce. Una dinamica che ricorda da vicino quella già in uso su TikTok, dove i video ripubblicati occupano una sezione ben visibile all’interno del profilo.

Instagram Map: la posizione degli amici nei DM

L’altra novità prende spunto direttamente da Snapchat. Si chiama Instagram Map, ed è una funzione integrata nei messaggi diretti. Attivandola, si può condividere la posizione in tempo reale con gli amici, proprio come accade con la Snap Map. L’uso resta opzionale, ma l’aggiunta segna un altro passo verso una maggiore condivisione continua tra utenti.

Più controllo su privacy e interazioni

Tra le novità, viene estesa globalmente la scheda Amici, che permette di nascondere Mi piace e repost, oltre a offrire un nuovo controllo per silenziare attività indesiderate da altri profili. Una risposta, forse, alle crescenti preoccupazioni legate alla privacy e all’eccessiva esposizione.

Instagram sembra voler puntare sempre di più su contenuti dinamici, brevi e meno originali, come i Reel e i contenuti ricondivisi. I classici post statici – foto, caroselli, grafiche – rischiano di diventare marginali, e con essi anche una parte di utenti e creator che hanno costruito il proprio profilo su un altro modo di intendere il social.