Dopo tre anni di sviluppo, Blizzard e lo sviluppatore mobile cinese NetEase hanno apparentemente cancellato un gioco mobile non divulgato di World of Warcraft. Il MMORPG, uno dei numerosi nuovi progetti in lavorazione presso Blizzard, sarebbe stato ambientato nell’universo di World of Warcraft ma in un periodo storico diverso rispetto al gioco principale. Secondo una storia di Bloomberg, NetEase e Blizzard hanno demolito il progetto a causa di un disaccordo su questioni finanziarie.

Il gioco cancellato non sarebbe stato una pura copia dell’MMORPG di World of Warcraft esistente su PC, ma piuttosto uno spin-off mobile. Tuttavia, il progetto sembra essere stato completato, con NetEase che ha sciolto il team creativo del gioco di oltre 100 sviluppatori.

World of Warcraft, lo spin-off per mobile è stato cancellato

La fine del progetto non divulgato non segnerà la fine del franchise su dispositivi mobile. Blizzard ha presentato Warcraft Arclight Rumble solo a maggio, un nuovo gioco di strategia d’azione incentrato su una versione stilizzata dell’universo di Warcraft. Sembra essere fortemente basato sul gameplay PvP e PvE del grande successo di Clash Royale.

Blizzard ha altre idee per i giochi mobile di Warcraft. L’anno scorso, il CEO Bobby Kotick ha dichiarato che la società aveva “creato varie esperienze Warcraft free-to-play mobile che sono già in fase di sviluppo avanzato”. Ha continuato dicendo che l’obiettivo dell’editore era “fornire possibilità ai giocatori esistenti e ai nuovi fan di esplorare l’universo di Warcraft in modi completamente nuovi”.

Arclight Rumble e questo spin-off di World of Warcraft ora cancellato sono stati molto probabilmente i favoriti dell’iniziativa. Tuttavia, è improbabile che siano gli unici progetti a cui Blizzard sta lavorando segretamente per crescere nel mercato dei giochi cinese. Secondo Statista, la Cina è uno dei mercati mobili in più rapida crescita al mondo, con 660 milioni di giocatori mobili entro l’inizio del 2022.