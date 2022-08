Proprio ieri 4 agosto 2022, l’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di rilanciare, dopo pochi giorni dalla scadenza, la propria promozione cashback denominata “ho. La mia estate”.

Rispetto a prima, per ottenere la ricarica telefonica omaggio di 5 euro, i nuovi clienti devono utilizzare un hashtag differente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile rilancia la propria promozione cashback

In queste ultime ore, ho. Mobile ha deciso invece di rilanciare l’iniziativa con il nuovo hashtag #HOCALDO, ma comunque con le stesse condizioni precedenti. Questa volta, anziché una singola settimana, la promo “ho. La mia estate” rimarrà disponibile fino al 31 Agosto 2022. Salvo eventuali cambiamenti, i nuovi clienti possono quindi usufruire della promo per tutto il resto del mese, sottoscrivendo come prima una qualsiasi offerta disponibile nel sito ufficiale dell’operatore.

ho. Mobile si rivolge ai nuovi clienti residenti o domiciliati in Italia che decidono di richiedere una nuova SIM ricaricabile durante il periodo di validità dell’iniziativa, sia con portabilità da un altro operatore che attivando una nuova numerazione.

Come prima della scadenza, nel sito ufficiale dell’operatore, l’iniziativa viene pubblicizzata tramite un banner dedicato presente in homepage. Inoltre, cliccando sul tasto “scopri”, il cliente può raggiungere una pagina dedicata con tutti i dettagli sulla promozione. Non vi resta quindi che visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.