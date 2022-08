Come di consueto, il colosso Microsoft ha da poco svelato i videogiochi che saranno inclusi con l’abbonamento a Xbox Game Pass per questa prima metà di agosto 2022. In particolare, i titoli in arrivo questa volta sono ben 7. Scopriamo qui di seguito di quali titoli si tratta.

Xbox Game Pass: annunciati i giochi inclusi nell’abbonamento per la prima metà di agosto

Per questa prima metà di agosto 2022 tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno riscattare gratuitamente senza costi ben 7 nuovi titoli. Questi ultimi erano già stati svelati in anticipo da alcuni leaks, ma ora abbiamo finalmente la conferma ufficiale. Eccoli qui di seguito.

• Ghost Recon Wildlands (disponibile su Cloud, Console e PC) – disponibile dal 3 agosto

• Shenzhen I/O (su PC) – disponibile dal 4 agosto

• Turbo Golf Racing (su Cloud, PC e Xbox Series X|S) – disponibile dal 4 agosto

• Two Point Campus (su Cloud, Console e PC) – disponibile dal 9 agosto

• Cooking Simulator (suCloud, Console e PC) – disponibile dall’11 agosto

• Expeditions Rome (su PC) – disponibile dall’11 agosto

• Offworld Trading Company (su PC) – disponibile dall’11 agosto

Insomma, per questa prima metà del mese sarà possibile usufruire di tanti giochi di rilievo. Vi ricordiamo però che a partire dal 15 agosto 2022 diversi giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass. Per l’esattezza, si tratta di 5 giochi, ovvero Curse of the Dead Gods, Library Of Ruina, Boyfriend Dungeon, Train Sim World 2 e Starmancer. Staremo a vedere quali saranno invece i giochi che saranno disponibili a partire dalla seconda metà di questo mese. L’appuntamento è ora fissato per metà agosto, quando saranno svelati i giochi disponibili per la seconda metà del mese.