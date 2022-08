Jetpack Joyride 2, un nuovo gioco di Bomberman e titoli aggiuntivi saranno disponibili esclusivamente su Apple Arcade alla fine di questo mese, secondo un annuncio fatto da Halfbrick Studios.

Il 19 agosto, Jetpack Joyride 2 sarà disponibile per l’acquisto e conterrà Barry Steakfries in una nuova avventura. La prossima versione di Jetpack Joyride includerà grafica ad alta definizione, nuove animazioni, nuove funzionalità di gioco e nuovi stili di gioco. Oltre a tutti i contenuti aggiuntivi che verranno aggiunti al gioco, i giocatori possono aspettarsi di avere l’opportunità di provocare il caos tra gli scienziati che lavorano nei vari laboratori del gioco.

I giocatori hanno anche l’opportunità di giocare a Amazing Bomberman, che sarà rilasciato da Konami venerdì. I giocatori di Amazing Bomberman sono costretti a confrontarsi con altri giocatori online o contro i loro amici in Friend Battle su livelli che si trasformano in sincronia con il ritmo della canzone attualmente in riproduzione. Tuttavia, gli utenti hanno anche la possibilità di giocare in una modalità pratica, che consente loro di abituarsi ai controlli del gioco. Amazing Bomberman avrà anche musica composta appositamente per il gioco e oggetti di gioco che possono essere collezionati.

Il 12 agosto vedrà anche l’aggiunta di My Talking Tom+ ad Apple Arcade. Il nuovo My Talking Tom+ consentirà ai giocatori di prendersi cura di un gatto virtuale che hanno adottato e allo stesso tempo di vivere avventure con lui. Il 26 agosto, anche Love You to Bits+, sviluppato da Alike Studio, sarà disponibile sul servizio. Love You to Bits+ è un puzzle game in cui i giocatori assumono il ruolo di Kosmo, un esploratore spaziale inesperto che sta cercando la sua ragazza, Nova, che è un robot.