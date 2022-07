Il 3 agosto, OnePlus presenterà un nuovo dispositivo di punta nel mercato globale chiamato OnePlus 10T. OnePlus Ace Pro sarà disponibile anche in Cina lo stesso giorno. L’azienda ha già anticipato alcune delle specifiche di OnePlus Ace Pro prima della sua introduzione. Questi includono la prima camera di vapore a otto canali del settore, una ricarica rapida da 150 W e un’opzione di archiviazione da 16 GB di RAM + 256 GB. Ora, il marchio ha anche rilasciato dettagli sulle specifiche del display dell’Ace Pro.

Secondo il teaser ufficiale, lo smartphone avrebbe un display AMOLED da 6,7 ​​pollici. Il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz. Supporterà HDR10+ e avrà la capacità di produrre 1,07 miliardi di colori. Infine, il teaser afferma che il telefono avrebbe cornici incredibilmente piccole che misurano solo 1,48 mm di spessore.

OnePlus Ace Pro si prepara all’arrivo il 3 agosto

Il teaser non rivela la risoluzione del dispositivo, anche se precedenti indiscrezioni hanno indicato che sfoggerà un pannello con risoluzione Full HD+ con un rapporto di aspetto 20:9. In termini di altre specifiche, il dispositivo sarà dotato dell’ultima CPU di punta Snapdragon 8+ Gen 1, oltre a fino a 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione nel mercato indiano. Per la Cina si ipotizza un modello da 16 GB + 512 GB.

Si dice che nel sistema della fotocamera siano inclusi un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel con capacità OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel per i selfie. Infine, lo smartphone verrà spedito con una batteria da 4.800 mAh e capacità di ricarica rapida da 150 W, oltre a Color0S 12.1 basato su Android 12 pronto all’uso.