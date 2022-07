Un nuovissimo trailer di FIFA 23 mostra il nuovo gameplay e delinea i vari progressi fatti da EA Sports durante lo sviluppo.

E’ stato svelato anche l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe che sarà protagonista di una delle cover star di FIFA 23, insieme al calciatore del Chelsea Sam Kerr.

Kerr è la prima atleta donna che verrà mostrata sulla copertina di un titolo FIFA segnando anche lo storico debutto delle squadre di club femminili per la prima volta nella serie. Ma non è l’unica novità: introdotta per la prima volta la nuova tecnologia HyperMotion 2 per le versioni PC, PlayStation 5, Stadia e Xbox Series X|S.

HyperMotion2 di EA introduce l’apprendimento automatico e milioni di nuovi frame di animazione per migliorare la reattività, creare nuove meccaniche di gioco e rafforzare l’esperienza di gioco.

Novità anche per le squadre femminili

Il sistema di dribbling tecnico di FIFA 23 è basato sull’apprendimento automatico, che migliora i movimenti mentre si dribbla. Inoltre, le nuove animazioni consentono al dribbling di apparire dinamico e autentico. Il trailer mostra un innovativo uso della levetta sinistra del controller, il sistema lavora in tandem con il sistema Active Touch.

ML-Jockey è un’altra nuova funzionalità di HyperMotion2 realizzata per FIFA 23. ML-Jockey offre ai giocatori più opzioni difensive. La funzione è colelgata al grilletto sinistro del controller e migliora il posizionamento, lo sprint e il movimento generale durante la difesa. Ad esempio, un giocatore può girare verso angoli più precisi per interrompere la corsa di un attaccante con la palla. L’attributo “Consapevolezza difensiva” determinerà l’efficacia della funzione.

Tutte le nuove funzionalità si applicheranno nello stesso modo anche al calcio femminile, che debutterà con nuovi movimenti, stili di corsa distintivi e animazioni per sole donne catturate in Advanced Match Capture.

I vantaggi di HyperMotion2 sono esclusivi per le versioni PC, PS5, Stadia e Xbox Series X|S di FIFA 23. Poiché EA passerà alla serie EA Sports FC nel 2023, più nuove funzionalità saranno probabilmente esclusive delle console più recenti e PC.