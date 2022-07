Invece di sviluppare il proprio servizio di streaming di giochi per dispositivi iOS e Android, Sony ha optato per una soluzione notevolmente meno costosa: un controller mobile che consente ai giocatori di giocare ai giochi PlayStation sui propri telefoni. Tuttavia, il cosiddetto controller Backbone One – PlayStation Edition è disponibile solo per gli utenti iPhone, quindi per il momento gli utenti Android dovranno accontentarsi.

Il controller, come un servizio di streaming di giochi, richiede un accesso Internet a banda larga affidabile. Inoltre, avrai bisogno di un sistema PlayStation 5 o PlayStation 4. Inserisci semplicemente l’iPhone nel controller Backbone One e usa il software PS Remote Play per accedere ai tuoi giochi PS5 e PS4 dal tuo dispositivo mobile per giocare.

Sony ha rilasciato il nuovo Backbone One

Sony ha verificato che il controller dovrebbe essere compatibile con i titoli dell’App Store e con altri servizi di streaming di giochi che consentono controller, come Xbox Game Pass Ultimate, Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile e altri.

Poiché è alimentato direttamente dal tuo iPhone, il controller non richiede la ricarica. Al lancio, Backbone One – PlayStation Edition sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito, con altri paesi a seguire.

A novembre verrà rilasciata una versione Android del controller allo stesso prezzo. Tuttavia, se hai intenzione di usarlo per giocare ai giochi PlayStation, devi scegliere il modello di colore bianco, che ha la stessa disposizione dei pulsanti del controller DualShock. La disposizione dei pulsanti della versione nera (Android e iPhone) è identica a quella dei controller Xbox.

Vale anche la pena notare che il controller è compatibile con tutti gli iPhone e chi lo acquisterà riceverà 3 mesi di prova gratuita di Discord Nitro, 1 mese di prova gratuita di Games Pass Ultimate, 1 mese di prova gratuita di Apple Arcade e 2 mesi di Stadia Pro. La versione Android include solo una prova gratuita di 3 mesi di Discord Nitro e una prova gratuita di 2 mesi di Stadia Pro.