La temperatura superficiale media globale della Terra nel 2021 è stata classificata come il sesto anno più caldo mai registrato, secondo un’analisi della NASA.

Continuando la tendenza al riscaldamento a lungo termine del pianeta, le temperature globali nel 2021 sono state di 1,5 gradi Fahrenheit (0,85 gradi Celsius) al di sopra della media del periodo di riferimento della NASA, secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA a New York. La NASA utilizza il periodo 1951-1980 come riferimento per vedere come la temperatura globale è cambiata nel tempo.

Complessivamente, gli ultimi otto anni sono gli anni più caldi da quando è iniziata la cosidetta era moderna. Questi dati sulla temperatura annuale costituiscono un record: gli scienziati hanno affermato che il pianeta si sta riscaldando troppo velocemente.

I cambiamenti sono sempre avvenuti

Nel 1950, secondo il Goddard Institute for Space Studies della NASA, la temperatura media della superficie della Terra era di 14° Celsius o 57° Fahrenheit. Pertanto la temperatura assoluta della Terra (in contrapposizione alla sua variazione di temperatura) durante gli ultimi 420.000 anni è variata da un minimo di circa 5°C o 41°F a un massimo di circa 17°C o 63°F, un intervallo di circa 12° C o 22°F.

L’UNEP si riferisce a questi cambiamenti di temperatura come “molto significativi“. Sebbene le stime dell’età della nostra specie, l’homo sapiens, varino ampiamente, 420.000 anni probabilmente coprono la maggior parte, se non tutta la nostra esistenza su questo pianeta. Ma solo 10.000 anni fa abbiamo imparato a coltivare il nostro cibo, uno sviluppo che ha portato alla creazione di comunità fisse, alla divisione del lavoro e a tutti i benefici di quella che chiamiamo civiltà.