Honor ha confermato ufficialmente che parteciperà a IFA 2022, la fiera dell’elettronica che si tiene annualmente a Berlino. Inoltre, il brand terrà anche un evento di presentazione che avrà luogo il 2 settembre alle 17:00 ora italiana.

Sebbene l’azienda voglia mantenere un po di mistero sui nuovi annuncia previsti per settembre, ha cercato anche di creare un po di hype. Infatti, attraverso una foto ufficiale, Honor ha annunciato il debutto di una line-up completa di tanti nuovi prodotti.

Purtroppo non sappiamo con esattezza a quali device si riferisca il brand, ma è lo stesso marchio a fornirci alcuni suggerimenti. Nella foto condivisa il tema centrale è certamente quello di “Abbracciare un futuro connesso” e per farlo si potranno utilizzare tutti i device della famiglia Honor.

Honor si sta preparando a lanciare tantissimi device per creare un proprio ecosistema connesso, l’appuntamento è fissato a IFA 2022

Tra questi spiccano le miniatura di uno smartphone, un tablet, un laptop, degli auricolari e quello che sembra una smart TV. Tutti questi dispositivi rappresenteranno il nuovo corso del brand e certamente saranno caratterizzati da un ecosistema sempre più condiviso e connesso.

Le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi indicano che il palcoscenico di IFA 2022 potrebbe essere perfetto per il debutto del nuovo smartphone top di gamma del brand. Al momento non si conoscere a quale device si faccia riferimento, ma certamente sarà caratterizzato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Per quanto riguarda i laptop invece, il nuovo device sarà spinto dai processore Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Nel corso delle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli in merito per scoprire tutti i nuovi device Honor.