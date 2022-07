I contenuti disponibili in streaming cambiano rapidamente. Non è facile stare al passo di tutte le produzioni presenti sulle varie piattaforme così come non è semplice trovare qualcosa di coinvolgente e appassionante.

Il team di JustWatch punta a rendere più semplice la scelta dei migliori contenuti da vedere. Infatti, settimanalmente realizza le TOP 10 dei film e delle serie TV più apprezzate del momento.

Per farlo, prende in considerazione tutti i dati di visione di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision e delle altre piattaforme. Le nuove TOP 10 fanno riferimento al periodo compreso tra il 18 e il 24 luglio.

Il team di JustWatch ha svelato i 10 film e le 10 serie TV disponibili in streaming che hanno fatto impazzire il pubblico

TOP 10 – Film in streaming

Spencer Martyrs The Batman The Grey Man The Northman Spider-Man: Far from Home Tenet Spider-Man: No Way Home Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Moonfall

TOP 10 – Serie TV in streaming

Resident Evil: La Serie Better Call Saul This Is Us Game of Thrones – Il Trono di Spade Westworld – Dove tutto è concesso I Soprano New Amsterdam Only Murders in the Building Stranger Things Chicago Fire

La TOP 10 relativa al mondo dei film vede in prima posizione Spencer. Il film diretto da Pablo Larraín è liberamente ispirato alla storia di Lady Diana nel periodo del divorzio dal Principe Carlo. Tra i protagonisti troviamo Kristen Stewart nei panni di Lady Diana Spencer e Jack Farthing in quelli del Principe Carlo.

Per quanto riguarda la classifica delle migliori Serie TV, anche questa settimana troviamo in cima Resident Evil: La Serie. La nuova serie realizzata da Netflix permette di esplorare un nuovo universo narrativo ambientato nella saga slegato da ogni altro prodotto.