Huawei si sta preparando al debutto della famiglia Mate 50. I nuovi flagship prenderanno il posto della serie Mate 40 presentata lo scorso ottobre. Così come per i predecessori, ci aspettiamo una lineup composta da tre smartphone anche se con alcune differenze rispetto al passato.

Infatti, la serie Mate 40 è arrivata sul mercato suddivisa nel modello base, nella variante Pro e in quella Pro Plus. I device della gamma Mate 50 invece arriveranno nella versione base, in quella Pro e in quella speciale denominata RS.

Queste indiscrezioni sono state lanciate da un leaker cinese sul proprio profilo Weibo. Inoltre, sempre la stessa fonte ha indicato il probabile periodo di lancio della nuova famiglia di flagship Huawei.

Huawei si sta preparando al debutto della famiglia Mate 50 che sarà composta da tre smartphone diversi ma con caratteristiche uniche

Molto probabilmente, la serie farà il proprio debutto a settembre. Andando a guardare la scheda tecnica, ci aspettiamo la presenza del SoC proprietario Kirin 9000S. Questa soluzione sarà una versione potenziata del Kirin 9000 ma garantirà esclusivamente la connettività 4G.

Dal punto di vista estetico, i Huawei Mate 50 saranno caratterizzato da un profilo arrotondato. Sulla parte frontale sarà presente un vetro temperato per resistere a graffi e cadute. Sul retro, invece, troverà spazio un importante comparto fotografico posizionato sul retro. Ci aspettiamo tre fotocamere, doppio flash LED e un sensore probabilmente ToF.

Il debutto avverrà in Cina ma è probabile che la commercializzazione possa essere esteta a tutti i mercati internazionali. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.