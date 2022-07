Oggi è un grande giorno per gli appassionati di Pixel, perché sia ​​Pixel 6a che Pixel Buds Pro sono stati messi in vendita e ora sono disponibili presso alcuni dei tuoi fornitori preferiti. Insieme al debutto di questi nuovi prodotti Pixel, Google sta rilasciando anche nuovi aggiornamenti software.

Per i nuovi possessori di Pixel 6a è disponibile un aggiornamento day-one, che contiene la patch di sicurezza di agosto e probabili correzioni di bug. Tuttavia, Google ha appena pubblicato la versione 8.6 dell’app Google Camera. A differenza del software specifico per Pixel 6a, Google Camera v8.6 è disponibile per tutti i possessori di Pixel e include più di semplici correzioni di bug, secondo 9to5Google.

Google Camera ha aggiornato la propria app

Prima di approfondire le cose ‘succose’ scoperte, la versione 8.6 dell’app Google Camera aggiunge una nuova funzione ‘Hotshot’ che ‘userà feedback visivo, audio e tattile per fornire una guida per i selfie’. Il glifo di accompagnamento raffigura una persona perfettamente posizionata al centro di un telefono, ma non è chiaro come apparirà la funzione una volta resa disponibile.

Secondo 9to5Google, i diversi tipi di feedback ‘probabilmente si riferiscono a un avviso delicato che lo scatto che hai inquadrato dovrebbe avere un bell’aspetto ed è pronto per essere catturato’. Ancora più interessante dell’aiutarti a scattare selfie correttamente allineati è una menzione a un’altra nuova modalità con il nome in codice ‘Giove’. Questo non è insolito di per sé, poiché Google sperimenta spesso diverse funzionalità che non finiscono mai per emergere. L’icona di accompagnamento, d’altra parte, è ciò che rende questo intrigante.

L’icona è semplice di per sé, ma raffigura un dispositivo che si piega a metà, con una freccia in picchiata che arriva dal retro del dispositivo. È probabile che ‘Jupiter’ si riferisca a una funzione simile all’anteprima dello schermo di copertura del Galaxy Z Fold 3 di Samsung. Ciò ti consente di vedere un’anteprima dell’immagine quando utilizzi le fotocamere posteriori superiori anziché la fotocamera selfie sotto il display.