Agosto è ormai alle porte e i vari colossi dello streaming si preparano ad aggiornare i propri cataloghi multimediali. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi in rete i titoli (comprendenti sia film sia serie tv) che arriveranno ufficialmente nel catalogo di Sky il prossimo mese.

Sky: emergono in rete alcuni dei titoli in uscita per il prossimo mese

Fra pochi giorni entreremo nel mese di agosto e, come già detto, troveremo tanti nuovi contenuti sulle varie piattaforme di streaming. Il colosso Sky, in particolare, sembra che avrà un mese davvero ricco di nuovi titoli, almeno stando a quanto è emerso in rete nel corso delle ultime ore. Tra questi, sembra che ci saranno il primo film ispirato ai noti videogiochi con Nathan Drake, ovvero Uncharted, e Corsa contro il tempo – The Desperate Hour.

Sky – film e serie tv in arrivo ad agosto 2022

1 agosto: FRAMMENTI DAL PASSATO – REMINISCENCE

3 agosto: LA SIGNORA DELLE ROSE

5 agosto: OCCHIALI NERI

7 agosto: PALMA – UN AMORE DI CANE

8 agosto: CRY MACHO – RITORNO A CASA

10 agosto: ZEROS AND ONES

14 agosto: JOE BELL

15 agosto: IL TALENTO DI MR. C

18 agosto: PICCOLO CORPO

21 agosto: L’ULTIMO GIORNO SULLA TERRA

22 agosto: GLI IDOLI DELLE DONNE

23 agosto: MEMORY BOX

24 agosto: CORSA CONTRO IL TEMPO – THE DESPERATE HOUR

26 agosto: LA PADRINA – PARIGI HA UNA NUOVA REGINA

27 agosto: VICKY E IL SUO CUCCIOLO

29 agosto: UNCHARTED

30 agosto: BEAUTIFUL MINDS

Vi ricordiamo comunque che anche Netflix si sta preparando per aggiornare ufficialmente il suo catalogo. Per il prossimo mese sono infatti previsti diversi arrivi, tra cui la nuova stagione della serie tv Non ho mai.