Retrofit il kit di Renault che trasforma un auto a diesel o benzina in elettrica

Il Gruppo Renault e Phoenix Mobility, azienda con sede a Grenoble specializzata nella conversione dei veicoli commerciali all’energia elettrica, hanno firmato una lettera di intenti per formare una partnership strategica per lo sviluppo e la gestione commerciale di un kit di retrofit, il primo del suo genere in mercato francese dei veicoli commerciali leggeri. Questa soluzione consente di convertire in elettrico un veicolo commerciale con motore a combustione di oltre 5 anni.

I veicoli Phoenix Mobility offrono un’autonomia da 100 a 250 km e vengono consegnati con un caricatore di bordo. Nel caso può essere aggiunta anche la ricarica rapida e un sistema di navigazione touch screen.

Un progetto molto interessante

La prima fase della partnership, sotto forma di proof-of-concept, consiste in una fase di co-sviluppo con l’obiettivo di commercializzare un primo kit di retrofit per Renault Master entro la fine del 2023. L’obiettivo di questa prima fase sarà essere per commercializzare e installare circa 1.000 kit di retrofit e per dimostrare ai clienti i vantaggi (comfort di guida elettrica, rispetto dell’ambiente, guadagni economici, ecc.). Alla fine, questa soluzione sarà estesa ad altri modelli.

Beneficiando del know-how industriale dei team Re-Factory di Flins, i kit saranno assemblati dal Gruppo Renault; Phoenix Mobility supervisionerà l’operazione commerciale facendo affidamento sulla sua esperienza come operatore riconosciuto nel mercato del retrofit BtoB.

Questa partnership con Phoenix Mobility rappresenta la prima associazione tra una casa automobilistica e una promettente start-up nel tentativo di lanciare una nuova offerta commerciale sul mercato e soddisfare così le aspettative dei clienti che sono alla ricerca di soluzioni di mobilità più sostenibili ed economiche.