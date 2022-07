Poco tempo dopo che le persone in 39 paesi hanno iniziato a vederlo disponibile sui loro telefoni lunedì, la nuova app Google Wallet è ora disponibile per tutti i clienti in tutto il mondo. Se hai difficoltà a individuarlo su Google Play, prova a cercarlo direttamente tramite browser del tuo smartphone.

Il lancio formale di Google Wallet è lo sviluppo più recente nella vasta storia delle varie iterazioni delle app di pagamento di Google. Nel 2018, l’azienda ha unito Google Wallet e Android Pay per creare Google Pay, un’unica app che incorporava tap-to-pay, biglietti e programmi fedeltà sotto un unico ombrello ed era compatibile sia con Android che con Google Chrome. Google Pay era disponibile su tutte le piattaforme. L’anno 2020 ha visto un aggiornamento significativo dell’app Google Pay, che includeva l’aggiunta di pagamenti peer-to-peer, promozioni e altre funzionalità.

Google Wallet si è aggiornato

Ora, Google ha annunciato il ritorno di Wallet in occasione dell’evento Google I/O che si è svolto a maggio. La società ha diviso le cose ancora una volta per creare un’app dedicata per carte di pagamento, biglietti aerei, documenti d’identità governativi, prove di vaccinazione e persino chiavi del veicolo.

I clienti potranno utilizzare l’app per effettuare pagamenti presso negozi e ristoranti che supportano Google Pay. Il Google Play Store supporta l’installazione dell’app di pagamento mobile Google Wallet. Gli utenti devono eseguire Android 5.2 o una versione successiva, oltre ad avere un account Google e un numero di telefono valido negli Stati Uniti. Dopo aver raggiunto questo punto, dovresti essere in grado di avviare il processo di aggiunta di varie carte al tuo Google Wallet. La tua carta dovrebbe essere caricata se l’hai già collegata a Google Play Store o YouTube; in tal caso, la tua carta verrà caricata automaticamente.