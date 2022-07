Netflix testerà un nuovo strumento “aggiungi una casa” in regioni selezionate per addebitare gli utenti che condividono l’account. Il test è l’ultimo tentativo di Netflix di interrompere la condivisione della password. Il test addebiterà di più se i consumatori utilizzano un conto non domestico. Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras testeranno la funzione il mese prossimo.

In queste zone di prova, ogni account Netflix avrà una casa a cui puoi accedere su qualsiasi dispositivo. Netflix addebita una commissione per consentire a qualcuno di utilizzare il tuo account in una seconda residenza. L’aggiunta di una residenza costa 219 pesos in Argentina e 2,99 dollari altrove. Gli abbonati Netflix base possono aggiungere una casa in più, gli utenti Standard due e gli utenti Premium tre. Gli utenti in queste zone di prova possono rimuovere le case dalla pagina delle impostazioni dell’account.

Netflix potrebbe addebitare più costi

Il capo dell’innovazione di prodotto di Netflix, Chengyi Long, ha affermato che è eccellente che gli utenti desiderino scambiarsi film ed episodi TV. Netflix ha affermato che questo test espande una funzionalità precedente denominata “aggiungi membro extra”. Come parte di questo test, gli abbonati devono pagare un extra se condividono il servizio con altri. L’opzione consente alle famiglie di aggiungere fino a due “account secondari” per un prezzo inferiore a Netflix a prezzo pieno.

Netflix afferma che il suo approccio non utilizza il GPS. Al contrario, utilizza le stesse informazioni che utilizza per fornire il proprio servizio ai clienti finali, inclusi un indirizzo IP, ID dispositivo e altre informazioni sui dispositivi domestici collegati a Netflix. Netflix utilizza questa tecnologia per rilevare la condivisione esterna.

Durante la sua chiamata sugli utili del primo trimestre, l’azienda ha rivelato che amplierà i test che addebitano ai clienti di più per la condivisione dell’account con membri non familiari. Netflix ha affermato che ripeterà la funzione per circa un anno per determinare quanto addebitare agli abbonati che condividono il proprio account con membri non familiari.

Netflix sta anche testando un approccio supportato dalla pubblicità per monetizzare la sua base di abbonamento. Netflix ha dichiarato questa settimana che Microsoft sarà il suo “partner di vendita e tecnologia pubblicitaria globale”