Solitamente Very Mobile propone ogni fine settimana un’offerta mobile dal costo bassissimo. Per questo weekend, in particolare, l’operatore telefonico virtuale sta proponendo l’offerta denominata Very 4,99. Nonostante abbia un prezzo mensile piuttosto basso, l’offerta offre comunque diverse cose interessanti. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile: nuova offerta per il week-end con 30 GB a 4,99 euro al mese

Anche per questo weekend l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre un’offerta di rete mobile molto conveniente e interessante. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Very 4,99. Come suggerito anche dal nome, il costo per il rinnovo mensile è di soli 4,99 euro.

Nonostante il prezzo contenuto, l’offerta include comunque diverse cose. Ci sono in primis 30 GB di traffico dati da utilizzare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come già detto, si tratta di un’offerta speciale per il week-end e per questo sarà attivabile dal 15 al 18 luglio 2022 dal sito ufficiale di Very Mobile.

Very 4,99 sarà attivabile da tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia e WithU.

Con l’offerta Very 4,99, sono poi inclusi alcuni servizi di reperibilità, come ad esempio Ti Ho Cercato, Ring Me e anche l’hotspot.