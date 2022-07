Perché qualcuno dovrebbe voler comprare roba usata? Proprio come le carte da baseball rare e gli oggetti vintage, la vecchia tecnologia sta trovando il suo pubblico di collezionisti.

Potresti avere infatti qualcosa di prezioso in uno dei tuoi cassetti. Se possiedi uno dei seguenti smartphone o gadget retro-tech, la risposta potrebbe essere si.

Apple iPhone

Nell’estate del 2007, Apple ha rilasciato il primo iPhone. Steve Jobs lo ha presentato alla convention Macworld all’inizio dell’anno e i consumatori non vedevano l’ora di metterne le mani sopra. È stato venduto a 499 dollari per il modello da 4 GB e 599 per il modello da 8 GB, circa la metà del prezzo dell’ultimo modello di iPhone di oggi.

Questo telefono iconico ha aperto la strada al mercato degli smartphone, quindi i collezionisti ne apprezzano il posto nella storia. A seconda delle sue condizioni, questo vecchio smartphone può arrivare anche a 2.000 euro su eBay.

Nintendo 64

Rilasciato nel 1996, il Nintendo 64 prende il nome dalla sua unità di elaborazione centrale a 64 bit che ha preso d’assalto il mondo dei giochi.

I prezzi delle offerte partono da circa 100 euro, ma se hai una console in uno dei colori in edizione limitata o in qualsiasi altro colore diverso dal nero o dal grigio, potrebbe valere di più. E non dimenticare di cercare le cartucce da gioco in dotazione. Alcuni dei giochi valgono migliaia, a seconda di quanto sono rari. “Donkey Kong Country è uno dei giochi del Santo Graal per Nintendo 64“, dice. Può arrivare a costare migliaia di euro su siti di aste come Ebay.

Walkman Sony

Grazie a Guardiani della Galassia e Stranger Things, qualsiasi cosa degli anni ’80 è tornata di moda in grande stile.

Il Walkman è stato venduto al dettaglio anni fa tra i 150 e i 180 euro nel 1979. Aggiungi il costo per batterie e cassette e capirai che avere un Walkman era quasi per ricchi. Al giorno d’oggi, i Sony Walkman in buone condizioni sono elencati online per più di 1.300 euro su Etsy.