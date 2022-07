La versione beta di Google Play Games su PC è stata lanciata a marzo come modo ufficiale per godersi i titoli Android su Windows e ora si sta diffondendo nei paesi dell’Australia e della Thailandia.

Questa è la prima estensione della beta, ed è menzionata nel post su Google Support che fornisce informazioni sulla coda. Inizialmente, solo Hong Kong, Corea e Taiwan erano presenti nell’elenco delle opzioni di “disponibilità nella regione”. Thailandia e Australia sono state appena aggiunte, sebbene la pagina principale ufficiale di Play Games per PC non includa attualmente nessuna di queste due nazioni.

Play Games, i requisiti PC non sono cambiati

Gli utenti in Australia ora possono “unirsi alla lista d’attesa” invece di sentirsi dire che “la versione beta non è ancora disponibile nella tua regione”. Sebbene Google abbia precedentemente affermato che “si espanderà in altre regioni più avanti nel 2022 e oltre”, è evidente che l’azienda continuerà a concentrarsi sui mercati dell’Asia e del Pacifico. Puoi iscriverti alla lista d’attesa su play.google.com/googleplaygames; tuttavia, i requisiti minimi per l’hardware del computer non sono cambiati.

Dopo essere stato invitato a partecipare al beta test, gli utenti avranno anche accesso a uno strumento di controllo del PC. L’iterazione più recente del rinnovamento di Google Play per il Web ha più di alcuni parallelismi visivi con l’app Windows rilasciata da Google. I giochi Android emulati e i giochi eseguiti in modo nativo su Android sono entrambi disponibili per la distribuzione diretta da parte di Google, che promuove un’esperienza di gioco fluida su piattaforme mobili e desktop.