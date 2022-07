A questo punto, LG è sparita da tempo, ma l’azienda non ha ancora finito di fornire supporto per i suoi telefoni rilasciati in precedenza. L’aggiornamento Android 12 per LG V50 ThinQ è stato appena reso disponibile negli Stati Uniti oggi da LG.

L’LG V50 ThinQ è stato il primo smartphone di punta dell’azienda a debuttare nel 2019 e ha stabilito una nuova via di mezzo per LG verso i dispositivi pieghevoli. Un involucro specializzato può essere collegato al dispositivo per dargli un secondo schermo, che fornirebbe più spazio per una seconda app o alcuni fantastici controlli di gioco. Il concetto è stato mantenuto da LG per tutto il V60 e nel Velvet nell’anno 2020. Il concetto è stato introdotto per la prima volta l’anno prima sull’LG G8X, ma ha avuto un successo notevolmente maggiore sul V50.

LG V50 ThinQ, l’aggiornamento arriverà in tutti i paesi

Poiché Android 12 è attualmente in fase di roll-out sui modelli statunitensi, l’LG V50 ThinQ sta attualmente ricevendo quello che è sicuramente il suo ultimo aggiornamento significativo. Questo pomeriggio, Verizon ha iniziato a distribuire l’aggiornamento, che porta le stesse poche modifiche che sono state incluse nelle precedenti versioni di Android 12 per smartphone LG.

Controlli sulla privacy per la condivisione della posizione, indicazioni sulla privacy per microfono e fotocamera e altri miglioramenti sono stati aggiunti al V50 con l’introduzione di Android 12 quest’anno. È importante notare che LG aveva precedentemente affermato che questo aggiornamento sarebbe stato rilasciato ad aprile, insieme a due dispositivi aggiuntivi. All’inizio di quest’anno, Android 12 è stato reso disponibile per LG V60.