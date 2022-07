I produttori di telefoni che si affidano al sistema operativo mobile di Google saranno impegnati a lavorare sulle proprie varianti e recentemente abbiamo avuto un assaggio di ciò che Samsung sta preparando con il debutto di One UI 5, mentre Android 13 è attualmente in fase di test da parte degli sviluppatori.

Allo staff di 9to5Google è stato concesso l’accesso a una prima versione del software, che potrebbe essere resa disponibile al pubblico prima della fine dell’anno e dovrebbe essere inclusa nei nuovi telefoni Samsung nel corso del 2023.

One UI 5 è la nuova interfaccia Android di Samsung

La serie Samsung Galaxy S23, che dovrebbe essere rilasciata da qualche parte nel mese di gennaio con quei nuovissimi dispositivi mobili Samsung, è un dato di fatto. Sono circolate una serie di indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche del Galaxy S23, e ora abbiamo anche un’anteprima del software.

La possibilità di acquisire il testo nelle immagini e copiarlo direttamente negli appunti, nuovi gesti multitasking e un design delle notifiche ottimizzato sono alcune delle modifiche in arrivo con One UI 5. Le modifiche al design delle notifiche includono alcune modifiche all’estetica e l’opacità delle notifiche.

Anche se non ci sono molti cambiamenti importanti tra One UI 5 e le versioni software precedenti, Samsung ha ancora tutto il tempo per aggiungere o rimuovere funzionalità prima di rendere il sistema operativo mobile disponibile al pubblico. Questa volta puoi aspettarti un programma simile, il che significherebbe che il nuovo software è pronto per i telefoni che Samsung prevede di lanciare l’anno successivo. La versione finale di One UI 4 è stata rilasciata a novembre dell’anno precedente, quindi questa volta puoi aspettarti un programma simile.