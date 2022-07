Il mondo delle truffe così come tutto ciò che riguarda i pericoli nel mondo del web non va mai in vacanza, i metodi di attacco agli utenti per bene nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili in merito ai loro conti bancari o alle loro piattaforme ufficiali sono sempre più variegati e arrivano come delle vere e proprie ondate di attacchi.

Il metodo più comune e diffuso in tutto il pianeta è il phishing, la nota pratica fraudolenta infatti arriva a colpire in modo periodico e costante sotto mentite spoglie che cambiano di volta in volta, generalmente il costume più usato è quello di spacciarsi per enti autorevoli e indurre chi legge con l’inganno a compiere azioni come accedere presso link esterni o scaricare allegati malevoli.

In questo caso però la nuova mail di phishing che vi segnaliamo sfrutta come camuffamento una realtà anch’essa molto diffusa al giorno d’oggi, il mondo delle consegne a domicilio dei pacchi ordinati online, vediamo i dettagli.

Pacco in consegna phishing

Nel dettaglio la mail di phishing presa in esame avvisa l’utente di un pacco non consegnato a causa dell’assenza di un utente in grado di firmare la ricevuta di consegna, invitando poi a riconfermare l’indirizzo di consegna per procedere al rinvio, il tutto da fare presso un apposito link citato più in basso.

Quel link però vi rimanderà ad una pagina dove vi verranno chieste molte più info decisamente sensibili, le quali poi verrebbero immediata sfruttate per derubarvi, per prendere il denaro dal vostro conto corrente o per addirittura rubare la vostra identità, nel caso doveste ricevere tale mail eliminatela subito.