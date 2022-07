Quando si tratta di auto che consumano molta benzina, parliamo di modelli di fascia alta e supercar: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg e Pagani, per citarne alcune. Questi produttori si sono affermati come i migliori produttori nello spazio delle supercar e delle hypercar, estendendo alla loro clientela più ricca le auto più veloci, più rare, più belle e, in questo caso, più costose del pianeta.

Ecco la lista delle auto che consumano di più:

Mazzanti Evantra Millecavalli

La Mazzanti Evantra Millecavalli, che ci crediate o no, è in circolazione dal 2013. Questa supercar italiana ultra esclusiva racchiude un V8 biturbo da 7,2 litri che produce 1.000 cavalli, e arrivad a 0-60 di soli 2,7 secondi. I consumi dichiarati sono 15,5 l/100km.

Ferrari LaFerrari

La Ferrari LaFerrari è in realtà una delle supercar più convenienti di questa lista. Debutta nel 2013 con 950 cavalli ibridi (708 kilowatt) e una velocità massima di circa 354 chilometri orari, questo è ancora il modello di serie più veloce e potente della Ferrari fino ad oggi. La società ha costruito solo 499 esemplari di coupé tra il 2013 e il 2016. I consumi dichiarati sono 14,2 l/100 km.

Pagani Huayra

Indiscutibilmente una delle auto più belle di questa lista, la Pagani Huayra costava ben 1,4 milioni di dollari da nuova. Come la LaFerrari, Pagani costruì la Huayra in numero estremamente limitato. L’azienda ha costruito a mano solo 100 unità della coupé tra il 2012 e il 2018, con altre 20 versioni del modello BC (che rende la nostra lista più in basso) tra il 2017 e il 2019. Ad alimentare ogni singolo esemplare c’era un Mercedes-AMG V12 in grado di 720 cavalli (537 kilowatt). I consumi dichiarati sono 10,0 lt/100km.

McLaren Elva

La McLaren Elva è una delle ultime aggiunte alla leggendaria eredità del produttore di supercar britannico. Anche senza un parabrezza adeguato (sebbene, nessuna opzione) o un tetto su cui fare affidamento, l’Elva produce 804 cavalli e 590 piedi per libbra di coppia dal suo V8 biturbo da 4,0 litri. Inizialmente la McLaren annunciò solo 399 unità, ma in seguito la società lo ridusse a 249 esemplari ancora più scarsi. I consumi dichiarati sono 11,2 l/100km.