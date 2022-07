A partire da giugno sono ormai arrivati ufficialmente anche in Italia i nuovi diversi abbonamenti di Sony a PlayStation Plus. Qualche giorno fa l’azienda ha annunciato i giochi in arrivo a luglio per il piano Essentials. Nel corso delle ultime ore, però, un leak ci ha rivelato i giochi che saranno disponibili per i piani Extra e Premium.

PlayStation Plus: rivelati da un leak i giochi di luglio per i piani Extra e Premium

A fine giugno il colosso Sony aveva svelato i giochi che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essentials. Ora, però, come già accennato, un leak ci ha rivelato anche i probabili giochi che saranno inclusi per gli abbonati ai piani PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

In particolare, a rivelare i giochi in questione è stato l’utente BlakeBate sul sito web ResetEra. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, i nuovo giochi saranno ufficialmente dal prossimo 19 luglio 2022 e saranno i seguenti:

• Stray

• Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

• Assassin’s Creed IV: Black Flag

• Assassin’s Creed Unity

• Assassin’s Creed: Freedom Cry

• Assassin’s Creed: The Ezio Collection

• Saints Row IV: Re-Elected

Si tratta di titoli di un certo spessore, tra cui il famoso Final Fantasy VII Remake nell’edizione Integrade. Non mancano nemmeno diversi titoli legati alla saga di Assassin’s Creed. Vi ricordiamo che Sony ha già annunciato i giochi disponibili con l’abbonamento Essentials. In particolare, i giochi disponibili sono Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcadeggedon. A giugno, invece, i giochi inclusi sono stati God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.