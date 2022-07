Microsoft Word è un ottimo strumento di scrittura, pubblicazione e modifica, ma ha dei difetti. Quando Word si arresta in modo anomalo, puoi perdere ore di lavoro o non essere in grado di aprire un file. La modalità provvisoria è uno dei sistemi di sicurezza di Microsoft per prevenire la perdita o il danneggiamento dei dati. Sebbene Windows abbia la propria modalità provvisoria che copre l’intero dispositivo, Word può anche utilizzare la modalità provvisoria.

Microsoft ha affermato che la modalità provvisoria di Word aiuta a limitare i possibili problemi. La modalità provvisoria in MS Word disattiva le funzionalità non essenziali per sbloccare un documento. La modalità provvisoria ti aiuta anche a diagnosticare il motivo per cui Microsoft Word si arresta in modo anomalo.

Word in modalità provvisoria ha dei limiti

Microsoft ha creato la modalità provvisoria di Office in modo da poter utilizzare MS Word in caso di arresto anomalo, il che è essenziale quando si apre un file importante. In una riunione, gli utenti potrebbero non avere il tempo di capire cosa c’è che non va in MS Word e vogliono solo leggere un file.

La modalità provvisoria consente di isolare la causa principale di un errore, soprattutto durante la riparazione di un programma di Office. Personalizzazioni, problemi di spazio, estensioni e così via possono causare l’arresto anomalo di Microsoft durante l’avvio. La modalità provvisoria è una funzione gratuita e vantaggiosa di Microsoft Word che ti consente di identificare se un componente aggiuntivo o Microsoft Word ha causato il problema.

Microsoft afferma che la modalità provvisoria manca di funzioni essenziali che potrebbero ostacolare il flusso di lavoro; esso limita i modelli di MS Word e la formattazione delle immagini. Non è possibile accedere a file protetti da password o con restrizioni ed infatti non è consigliata per i documenti privati.