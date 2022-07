L’80% della popolazione mondiale risiede nei paesi in via di sviluppo, ma questi consumano solo il 40% del consumo totale di energia. Il consumo di energia pro capite misura la prosperità e la crescita economica di qualsiasi paese.

La significativa domanda di energia del mondo è soddisfatta dalle fonti petrolifere. Si è visto che l’Asia è il principale consumatore di carbone, petrolio, energia idroelettrica ed energia rinnovabile. Il Nord America è leader nel consumo di gas naturale ed energia nucleare. Il consumo di carbone in Asia è quasi il 74,5% del consumo mondiale di carbone.

Il rapido esaurimento delle risorse petrolifere è una delle principali preoccupazioni per lo sviluppo economico di molti paesi. Pertanto, la crisi energetica è dibattuta in tutti i forum e l’evoluzione dalle fonti energetiche convenzionali a quelle sostenibili è diventata molto importante per mantenere lo slancio della crescita economica.

Le fonti di energia rinnovabili possono fornire energia in modo sostenibile e senza danneggiare l’ambiente.

Le fonti di energia alternative

I biocarburanti sono la forma più efficace ed efficiente di energia rinnovabile. Possono essere facilmente estratti dalla biomassa, sono biodegradabili e rispettosi dell’ambiente. La loro combustione è quasi simile ai combustibili fossili e producono composti meno tossici. La biomassa assorbe l’anidride carbonica dall’atmosfera e, quando viene utilizzata come fonte di energia, rilascia l’anidride carbonica.

Tuttavia, la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera è inferiore a quella assorbita dalla biomassa. La produzione mondiale di biocarburanti è aumentata del 3,5% nel 2017.

Solo gli Stati Uniti hanno fornito l’incremento maggiore di 950 ktep. La produzione di etanolo è cresciuta al ritmo del 3,3% e ha contribuito per oltre il 60% alla crescita totale dei biocarburanti.

Anche la produzione di biodiesel è aumentata del 4% grazie alla crescita in Argentina, Brasile e Spagna. Sono disponibili diverse alternative nei motori diesel e possono essere utilizzate con modifiche minime o nessuna.

I vantaggi di questi combustibili includono minori emissioni e, poiché la maggior parte di essi deriva da fonti di biomassa rinnovabile, diminuirà la dipendenza dal petrolio non rinnovabile. Il carburante più potenziale per integrare o sostituire il diesel è il biodiesel, il butanolo, il gas di produzione, l’etere dimetilico, l’idrogeno e così via.