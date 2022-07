Asteroide contro la Terra: la nostra esistenza potrebbe finire da un momento all'altro

Viviamo costantemente con la sicurezza di vivere per sempre, siamo convinti che nulla al mondo potrebbe distruggere il genere umano se non il destino, e invece dovremmo imparare a veder la vita come una fortuna, sorridendo ogni giorno ed avendo gratitudine nei suoi confronti. D’altronde non siamo mai stati tanto in pericolo come nel 2022, quindi possiamo aspettarci addirittura l’arrivo di un asteroide contro la Terra!

Asteroide contro la Terra: quando potrebbe palesarsi il corpo celeste

Lo dicono gli esperti, non noi di Tecnoandroid. Ogni anno, passano nelle ‘vicinanze’ del nostro pianeta degli asteroidi che per fortuna vengono considerati non preoccupanti. Nella maggior parte dei casi si tratta di frammenti rocciosi di dimensioni ridotte che si distruggono prima di arrivare a terra, non provocando alcun danno, né a noi né al pianeta.

Ma per quanto tempo ancora riusciremo a salvarci la pelle? “È assolutamente probabile, ma non accadrà prima di 100 anni”. Ha dichiarato l’astrofisica dell’Inaf a Bologna Daria Guidetti, durante Sorvegliati spaziali – Asteroidi fastidiosi e come affrontarli. La donna ha messo in piedi il primo evento pubblico del progetto Sorvegliati speciali, partito da Bologna nel 2019 con il sostegno della Nasa “per fare divulgazione sul traffico spaziale”.

L’esperta ha inoltre ricordato che nel 2029 è previsto un passaggio ravvicinato che avrà bisogno di essere monitorato con grandissima attenzione: “Un asteroide passerà a 30mila chilometri dalla Terra. Ma prima o poi potrebbe colpirci quindi occorre monitorare lo spazio e iniziare a cercare soluzioni. Sono almeno duemila gli asteroidi pericolosi”. L’allarme diverrà realtà tra 7 anni, tuttavia è sempre bene rimanere previdenti.