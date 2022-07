Prodotti ritirati: gli amanti della cucina etnica non saranno felici di questa notizia

Il Regolamento Ue 396/2005 dal 2020 ha vietato in Italia e in Europa l’ossido di etilene e la sua vendita in dosi che superano la legalità. È questa la ragione principale che si nasconde dietro l’immensità di prodotti ritirati dal mercato. Il Ministero della salute non ha affatto torto: basti pensare che un’inalazione della sostanza superiore o pari a 3.8 3.8 mg/l per gli uomini e 3.0 mg/l per le donne può essere dannosa per la salute soprattutto perché causa irritazioni al tratto naso faringeo e problemi alle vie respiratorie.

Prodotti ritirati: i lotti coinvolti nel ritiro

Ma perché, se considerato pericoloso, l’ossido di etilene viene ancora utilizzato? La ragione sono le proprietà disinfettanti. La sostanza viene infatti utilizzata per sterilizzare gli strumenti chirurgici, ma anche per proteggere silos e magazzini alimentari da contaminazione di muffe e batteri vari.

Il blocco fa riferimento a noodles e pancit (termine generale che si riferisce a vari piatti tradizionali di noodle nella cucina filippina) del marchio Lucky Me! Esistono moltissimi tipi di pancit, spesso chiamati in base agli spaghetti utilizzati, al metodo di cottura, al luogo di origine o agli ingredienti.

Tutti i lotti presentano le date di scadenza ad un anno esatto di distanza dalla cifra contrassegnata. Nello specifico, questi sono i 5 prodotti ritirati, con denominazione e data di produzione: