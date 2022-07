Per offrire un’esperienza piacevole sugli smartphone di fascia bassa, le aziende tecnologiche in genere offrono una versione ‘leggera’ dei loro programmi e sembra che Microsoft ne stia realizzando una per il suo software Outlook per Android.

Secondo una voce della roadmap di Microsoft 365, questo mese sarà disponibile una versione più leggera e veloce di Outlook su molti dei migliori telefoni Android economici. Il programma, opportunamente soprannominato ‘Outlook Lite per Android’, fornirebbe le funzioni fondamentali dell’app principale ai telefoni Android di fascia bassa.

Microsoft Outlook, la versione Lite è in arrivo

Outlook Lite è descritto come ‘un’app Android che offre i vantaggi principali di Outlook in un’app di dimensioni ridotte con prestazioni rapide per smartphone di fascia bassa su qualsiasi rete’ sulla roadmap.

L’app sostiene prestazioni migliorate pur occupando relativamente meno spazio di archiviazione. Ciò significa prestazioni più rapide con il sacrificio di alcune funzionalità per molti programmi di questo tipo, come Facebook Lite e Google Go. Tuttavia, Dr. Windows non ha rilevato differenze distinguibili tra Outlook Lite e il client Outlook standard, con l’eccezione di una limitazione: consente di creare un solo tipo di account.

Fatta eccezione per una leggera modifica, il software Outlook ridotto non sembra essere meno ricco di funzionalità dell’edizione a tutti gli effetti. Secondo uno screenshot fornito da Dr. Windows, l’app aggiornata avrà una barra di navigazione inferiore leggermente ridisegnata. L’app principale di Outlook per dispositivi mobili ha tre schede: ‘Posta’, ‘Cerca’ e ‘Calendario’. Nel frattempo, la scheda di ricerca verrà sostituita con ‘Contatti’ nella futura versione più leggera.

Outlook Lite per Android verrà rilasciato a breve, il che è insolito dato che un’app con lo stesso nome è attualmente disponibile in alcuni paesi. È possibile che Microsoft intenda rendere più ampiamente disponibile la nuova versione più leggera.