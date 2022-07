Dalle prestazioni alle funzionalità, gli smartphone moderni superano le nostre aspettative in quasi ogni aspetto. La durata della batteria, tuttavia, non può essere data per scontata e richiede una certa attenzione.

Potresti aver sentito infatti che caricare il telefono per lunghi periodi potrebbe causare un sovraccarico e persino consumare la batteria prima del previsto. Ma queste preoccupazioni sono davvero valide e quanti danni stai facendo al tuo smartphone lasciandolo collegato durante la notte?

Cosa succede quando carichi lo smartphone durante la notte

La batteria agli ioni di litio del telefono funziona così: gli ioni caricati positivamente si spostano dall’anodo al catodo. L’esaurimento della batteria significa essenzialmente che hai trasferito (o esaurito) tutti gli ioni. La carica di una batteria forza essenzialmente un trasferimento di ioni, ma nella direzione inversa.

La maggior parte dell’elettronica moderna, e sicuramente tutti gli smartphone, contengono circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC) che si trovano tra la porta di ricarica e la batteria. Questi dispositivi elettronici in miniatura controllano essenzialmente la velocità e il flusso di corrente alla batteria.

Infatti, la quantità di energia assorbita dal telefono si riduce nel tempo per ridurre lo sforzo (e quindi l’usura) della batteria. Inoltre, una volta che la batteria raggiunge il 100% di carica, i circuiti del telefono smetteranno in modo intelligente di assorbire del tutto l’alimentazione dall’adattatore a muro.

Quindi, se tieni il telefono collegato al 100% di carica, semplicemente non si caricherà più. Invece, assorbirà energia dalla batteria fino a quando non scende al 99% (o giù di lì). Il ciclo sopra si ripete quindi semplicemente fino a quando non si scollega il dispositivo. In parole povere, puoi caricare in sicurezza i tuoi dispositivi durante la notte senza doverti preoccupare di danneggiare i loro interni.

Ma anche se probabilmente non sovraccaricherai mai la batteria del tuo smartphone, lasciarlo collegato durante la notte presenta alcuni inconvenienti di cui dovresti essere a conoscenza. Il fatto è che le batterie agli ioni di litio sopravvivono più a lungo se mantenute tra il 20 e l’80% di carica. Naturalmente, questo è un intervallo piuttosto ristretto: otterrai solo circa la metà della durata della batteria già limitata del tuo dispositivo se ti attieni rigorosamente a queste linee guida.

Tuttavia, puoi semplicemente cercare di impedire che raggiunga uno degli estremi il più possibile. In altre parole, ricarica il tuo smartphone prima che raggiunga lo 0%.